Через негоду у Львівській області затримуються потяги

Іллюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху поїздів Київ – Рахів та Ужгород - Львів

Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" на сторінці у Facebook.

Зазначаэться, що "Укрзалізниця" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357Київ – Рахів, №146 Ужгород - Львів, а також кількох приміських поїздів.

Фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia): наслідки негоди

"Просимо вибачення за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 203 населених пункти у 8 областях.

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, погода в Україні в найближчі дні буде представляти небезпеку для жителів країни через потужний південно-західний вітер і мокрий сніг з дощем.

Також РБК-Україна писало, що 11 лютого очікується погіршення погоди, у більшості областей оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.