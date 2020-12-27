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Сильний вітер та ожеледь: в Україні погіршиться погода

Україна, Неділя 27 грудня 2020 15:20
Сильний вітер та ожеледь: в Україні погіршиться погода
Фото: ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні у понеділок, 28 грудня, погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, завтра у південних, центральних, західних і північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки.

У Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, днями через негоду без світла залишилися понад 350 населених пунктів в п'яти областях.

Також повідомлялося, що 23 грудня в результаті ускладнення погодних умов сталося більше тисячі ДТП. В результаті аварій 13 людей загинули і 64 були травмовані.

Зазначимо, сьогодні, 27 грудня, погода в Україні буде хмарною, але опадів не очікується. Денна температура може опуститися до -1 залежно від регіону.

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