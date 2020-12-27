Сухо і до -1 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)

Сьогодні, 27 грудня 2020 року, погода в Україні буде хмарною з проясненнями, але опадів не очікується. Денна температура може опуститися до -1 залежно від регіону.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди по Україні

На заході вдень від 0 до +3, у Закарпатській області стовпчики термометрів піднімуться до +4. У північних областях вдень можливі морози, температура повітря складе від -1 до +2. У центральних регіонах теж від -1 до +2.

На сході вдень від -1 до +2, при цьому в нічний час тут буде найхолодніше - до -3. На півдні максимальна денна температура буде на позначці +3.

Прогноз погоди у Києві

Сьогодні в Києві прогнозують суху погоду, хмарно з проясненнями. Вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Опадів не очікується ані вдень, ані вночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні напередодні Нового року буде дощовою в більшості областей. На початку наступного тижня потеплішає до +9. Західні та південні області накриють дощі, а центр та північ буде засипати мокрий сніг.