Сильный ветер и гололедица: в Украине ухудшится погода

Фото: гололедица (РБК-Украина)

В Украине в понедельник, 28 декабря, ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, завтра в южных, центральных, западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

В Киевской области 28 декабря утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (первый уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - отметили в ГСЧС.

Напомним, днями из-за непогоды без света остались более 350 населенных пунктов в пяти областях.

Также сообщалось, что 23 декабря в результате осложнения погодных условий произошло более тысячи ДТП. В результате аварий 13 человек погибли и 64 были травмированы.

Отметим, сегодня, 27 декабря, погода в Украине будет облачной, но осадков не ожидается. Дневная температура может опуститься до -1 в зависимости от региона.