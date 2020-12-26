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Негода в Україні знеструмила понад 350 населених пунктів

Київ, Субота 26 грудня 2020 08:51
Негода в Україні знеструмила понад 350 населених пунктів
Фото: негода залишила без світла низку населених пунктів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Негода в Україні на ранок 26 грудня знеструмила понад 350 населених пунктів. Найбільше постраждала Полтавська область.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов, мокрого снігу та поривів вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач, що призвело до знеструмлення 357 населених пунктів в п'яти областях. Зокрема, в Полтавській області - 281, Сумській - 46, Донецькій - 15, Дніпропетровській - 13 і Чернівецькій - 2 населених пункти.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські рятувальники перейшли на посилений режим у період святкування католицького Різдва.

Зазначимо, цього тижня в результаті ускладнення погодних умов в середу, 23 грудня, сталося більше тисячі ДТП, в результаті яких 13 осіб загинули та 64 були травмовані. Крім того, в Києві через сильний сніг стався транспортний колапс, по столиці фіксували десятки автомобільних аварій.

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