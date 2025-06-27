Сильный ветер и дожди возвращаются: синоптик дала прогноз на выходные

На выходные 28-29 июня в Украину вернется ветреная погода, а также ожидаются периодические дожди. Синоптики прогнозируют невысокую температуру воздуха, без жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

"После временного ветряного затишья, когда наконец погода похожа на лето, в ближайшие выходные в Украине снова возобновляется сильный ветер", - рассказала Диденко.

По ее данным, 27-28 июня, ожидаются мощные порывы северо-западного ветра, местами до 15-20 м/с.

В субботу дожди и грозы пройдут в восточных областях, на юге, местами в центре и на севере. Запад страны преимущественно останется без осадков.

В воскресенье прогнозируются периодические локальные дожди, впрочем солнца также будет достаточно - погода обещает быть переменчивой.

Температура воздуха будет довольно сдержанной +21+25 градусов, немного выше в субботу на юге и востоке, +25+28 градусов.

Погода в Киеве

В столице, на выходных прогнозируют периодические дожди и сильный ветер. Температура в течение дня буду довольно прохладной, как для июня - всего +20+22 градусов.

"На природу стоит ехать, даже если ветер и не очень тепло, однако свежий воздух никому не помешает", - посоветовала синоптик.