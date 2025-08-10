ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

Украина, Воскресенье 10 августа 2025 18:30
UA EN RU
Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю Фото: синоптики рассказали, где будет жаркая погода на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Следующая неделя в Украине принесет жаркую погоду - местами до +33 градусов. Однако синоптики также предупреждают о дождях и грозах в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 11 августа, часть областей Украины накроют дожди. Мокро будет на юге и в некоторых центральных областях, а на востоке возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +23 +до +25 градусов;
  • на востоке - от +24 до +30 градусов;
  • в центре - от +24 до +27 градусов;
  • на юге - от +28 до +30 градусов;
  • на западе - от +22 до +26 градусов.

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

Уже во вторник, 12 августа, дожди полностью отступят. Однако это не изменит температуру воздуха.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +23 +до +27 градусов;
  • на востоке - от +22 до +29 градусов;
  • в центре - от +25 до +28 градусов;
  • на юге - от +28 до +30 градусов;
  • на западе - от +22 до +26 градусов.

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

К середине недели в Украину придет настоящая летняя жара. В среду, 13 августа, температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +24 +до +26 градусов;
  • на востоке - от +25 до +30 градусов;
  • в центре - от +25 до +30 градусов;
  • на юге - от +28 до +33 градусов;
  • на западе - от +25 до +32 градусов.

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

В четверг, 14 августа, жаркая погода продолжит царить в Украине.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +24 +до +26 градусов;
  • на востоке - от +24 до +30 градусов;
  • в центре - от +25 до +30 градусов;
  • на юге - от +28 до +33 градусов;
  • на западе - от +25 до +32 градусов.

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

До конца рабочей недели температура воздуха в Украине останется почти без изменений. Дождей, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере - от +24 +до +26 градусов;
  • на востоке - от +24 до +29 градусов;
  • в центре - от +25 до +30 градусов;
  • на юге - от +29 до +32 градусов;
  • на западе - от +26 до +33 градусов.

Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что происходит с погодой в Украине и можно ли назвать август в этом году условно "холодным".

Также климатолог в интервью РБК-Украина рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН