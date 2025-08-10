Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю

Следующая неделя в Украине принесет жаркую погоду - местами до +33 градусов. Однако синоптики также предупреждают о дождях и грозах в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 11 августа, часть областей Украины накроют дожди. Мокро будет на юге и в некоторых центральных областях, а на востоке возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

на севере - от +23 +до +25 градусов;

на востоке - от +24 до +30 градусов;

в центре - от +24 до +27 градусов;

на юге - от +28 до +30 градусов;

на западе - от +22 до +26 градусов.

Уже во вторник, 12 августа, дожди полностью отступят. Однако это не изменит температуру воздуха.

Столбики термометров днем покажут:

на севере - от +23 +до +27 градусов;

на востоке - от +22 до +29 градусов;

в центре - от +25 до +28 градусов;

на юге - от +28 до +30 градусов;

на западе - от +22 до +26 градусов.

К середине недели в Украину придет настоящая летняя жара. В среду, 13 августа, температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.

Столбики термометров днем покажут:

на севере - от +24 +до +26 градусов;

на востоке - от +25 до +30 градусов;

в центре - от +25 до +30 градусов;

на юге - от +28 до +33 градусов;

на западе - от +25 до +32 градусов.

В четверг, 14 августа, жаркая погода продолжит царить в Украине.

Столбики термометров днем покажут:

на севере - от +24 +до +26 градусов;

на востоке - от +24 до +30 градусов;

в центре - от +25 до +30 градусов;

на юге - от +28 до +33 градусов;

на западе - от +25 до +32 градусов.

До конца рабочей недели температура воздуха в Украине останется почти без изменений. Дождей, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

Столбики термометров днем покажут: