Жара до +33 и местами грозы: прогноз погоды на следующую неделю
Следующая неделя в Украине принесет жаркую погоду - местами до +33 градусов. Однако синоптики также предупреждают о дождях и грозах в некоторых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 11 августа, часть областей Украины накроют дожди. Мокро будет на юге и в некоторых центральных областях, а на востоке возможны грозы.
Столбики термометров днем покажут:
- на севере - от +23 +до +25 градусов;
- на востоке - от +24 до +30 градусов;
- в центре - от +24 до +27 градусов;
- на юге - от +28 до +30 градусов;
- на западе - от +22 до +26 градусов.
Уже во вторник, 12 августа, дожди полностью отступят. Однако это не изменит температуру воздуха.
Столбики термометров днем покажут:
- на севере - от +23 +до +27 градусов;
- на востоке - от +22 до +29 градусов;
- в центре - от +25 до +28 градусов;
- на юге - от +28 до +30 градусов;
- на западе - от +22 до +26 градусов.
К середине недели в Украину придет настоящая летняя жара. В среду, 13 августа, температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.
Столбики термометров днем покажут:
- на севере - от +24 +до +26 градусов;
- на востоке - от +25 до +30 градусов;
- в центре - от +25 до +30 градусов;
- на юге - от +28 до +33 градусов;
- на западе - от +25 до +32 градусов.
В четверг, 14 августа, жаркая погода продолжит царить в Украине.
Столбики термометров днем покажут:
- на севере - от +24 +до +26 градусов;
- на востоке - от +24 до +30 градусов;
- в центре - от +25 до +30 градусов;
- на юге - от +28 до +33 градусов;
- на западе - от +25 до +32 градусов.
До конца рабочей недели температура воздуха в Украине останется почти без изменений. Дождей, по прогнозам синоптиков, не предвидится.
Столбики термометров днем покажут:
- на севере - от +24 +до +26 градусов;
- на востоке - от +24 до +29 градусов;
- в центре - от +25 до +30 градусов;
- на юге - от +29 до +32 градусов;
- на западе - от +26 до +33 градусов.
