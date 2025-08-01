"Сильнее Китая": Лукашенко пофантазировал о союзе ЕС и России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Евросоюз сотрудничал с Россией.
Как передает РБК-Украина, заявление диктатора приводит "Белта".
"Им бы надо было не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась… Конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы объединить, это была бы силища", - рассказал Лукашенко.
Он также раскритиковал лидеров стран ЕС и назвал их "хромыми утками" (политиками, чей срок службы близок к завершению). По словам диктатора, европейским народам якобы не нравится их политика.
Стоит заметить, что на фоне таких заявлений о дружбе с ЕС самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается надавить на блок при помощи нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана.
По информации украинской Службы внешней разведки, он пытается использовать мигрантов как инструмент геополитического влияния.
В частности, Лукашенко использует территорию своей страны для транзита нелегалов в Польшу.
Подобный кризис уже был в 2021 году, когда Лукашенко отправил на границу с Евросоюзом большое количество мигрантов.