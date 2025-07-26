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Лукашенко снова использует мигрантов для давления на ЕС: в разведке раскрыли подробности

Суббота 26 июля 2025 12:53
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Лукашенко снова использует мигрантов для давления на ЕС: в разведке раскрыли подробности Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белорусский диктатор Александр Лукашенко использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

"ЕС сталкивается с новой волной нелегальной миграции, обусловленной ухудшением гуманитарной ситуации в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. В то же время политические режимы, которые имеют опыт использования мигрантов как геополитического инструмента, снова оказываются в центре внимания", - отметили в разведке.

Сообщается, что Лукашенко пытается задействовать свою территорию для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии - напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

Сценарий повторяет кризис 2021 года, когда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций.

Как подчеркнули в СВРУ, этот шантаж не сработал: ограничения лишь усилились, а дипломатическая изоляция Минска - углубилась.

Несмотря на тотальную зависимость от Кремля, Лукашенко действует гибко. Сегодня он продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но избегает откровенной эскалации, чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции.

Санкции против Беларуси

Напомним, в прошлом году Европейский совет расширил действие антироссийских санкций на Беларусь.

В ведомстве отмечали, что такой шаг решают проблему обхода санкций, поскольку между российской и белорусской экономиками есть высокий уровень интеграции.

Также сообщалось, что ограничения, которые Евросоюз ввел против Беларуси, повлияют на возможности России обходить санкции и получать товары для войны в Украине. Кроме того, 24 июля Лукашенко и окружению навсегда запретили въезд в Эстонию.

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