"Сильніший за Китай": Лукашенко пофантазував про союз ЄС і Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче, щоб Євросоюз співпрацював із Росією.
Як передає РБК-Україна, заяву диктатора наводить "Белта".
"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Європейський союз і Росія. Ось ця міць, якби об'єдналася... Звичайно, ніколи, напевно, американці не зможуть допустити. Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай, би було. Якби об'єднати, це була б силища", - розповів Лукашенко.
Він також розкритикував лідерів країн ЄС і назвав їх "кульгавими качками" (політиками, чий термін служби близький до завершення). За словами диктатора, європейським народам нібито не подобається їхня політика.
Варто зауважити, що на тлі таких заяв про дружбу з ЄС самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається натиснути на блок за допомогою нелегальних мігрантів з Африки, Близького Сходу та Афганістану.
За інформацією української Служби зовнішньої розвідки, він намагається використовувати мігрантів як інструмент геополітичного впливу.
Зокрема, Лукашенко використовує територію своєї країни для транзиту нелегалів до Польщі.
Подібна криза вже була 2021 року, коли Лукашенко відправив на кордон із Євросоюзом велику кількість мігрантів.