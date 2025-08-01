"Сильніший за Китай": Лукашенко пофантазував про союз ЄС і Росії

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Європейський союз і Росія. Ось ця міць, якби об'єдналася... Звичайно, ніколи, напевно, американці не зможуть допустити. Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай, би було. Якби об'єднати, це була б силища", - розповів Лукашенко.

Він також розкритикував лідерів країн ЄС і назвав їх "кульгавими качками" (політиками, чий термін служби близький до завершення). За словами диктатора, європейським народам нібито не подобається їхня політика.