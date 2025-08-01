ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Сильнее Китая": Лукашенко пофантазировал о союзе ЕС и России

Пятница 01 августа 2025 22:13
UA EN RU
"Сильнее Китая": Лукашенко пофантазировал о союзе ЕС и России Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Евросоюз сотрудничал с Россией.

Как передает РБК-Украина, заявление диктатора приводит "Белта".

"Им бы надо было не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась… Конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы объединить, это была бы силища", - рассказал Лукашенко.

Он также раскритиковал лидеров стран ЕС и назвал их "хромыми утками" (политиками, чей срок службы близок к завершению). По словам диктатора, европейским народам якобы не нравится их политика.

Лукашенко использует против ЕС мигрантов

Стоит заметить, что на фоне таких заявлений о дружбе с ЕС самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается надавить на блок при помощи нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана.

По информации украинской Службы внешней разведки, он пытается использовать мигрантов как инструмент геополитического влияния.

В частности, Лукашенко использует территорию своей страны для транзита нелегалов в Польшу.

Подобный кризис уже был в 2021 году, когда Лукашенко отправил на границу с Евросоюзом большое количество мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Беларусь Китай
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому