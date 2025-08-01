"Сильнее Китая": Лукашенко пофантазировал о союзе ЕС и России

"Им бы надо было не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась… Конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы объединить, это была бы силища", - рассказал Лукашенко.

Он также раскритиковал лидеров стран ЕС и назвал их "хромыми утками" (политиками, чей срок службы близок к завершению). По словам диктатора, европейским народам якобы не нравится их политика.