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Сильные кандидаты отказываются: Сибига объяснил, почему Украина до сих пор без посла в США

22:58 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Сильные кандидаты отказываются: Сибига объяснил, почему Украина до сих пор без посла в США Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Поиск нового посла Украины в США продолжается, однако это не влияет на работу дипломатического представительства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью программе "Амбасадори" в эфире Украинского радио.

Он пояснил, что результаты выборов в США не имеют никакого отношения к назначению дипломата. Определяющим фактором являются профессиональные и личностные качества претендента.

Министр отметил, что найти достойную кандидатуру на должность посла в США – очень непростая задача.

"Президент уже говорил об этом публично. Несколько людей, действительно сильных кандидатов, которым предлагали этот пост, отказались. Поэтому пока что этот вопрос остается открытым", - отметил Сибига.

Как работает посольство без посла

По словам министра, отсутствие руководителя дипмиссии не означает остановку работы учреждения.

В США назначен временный поверенный в делах, а штат посольства продолжает выполнять свои функции в штатном режиме.

"У нас работает очень профессиональный штат посольства Украины в США. На территории США много наших генеральных консульств, и сейчас мы, кстати, будем усиливать штат этих учреждений", - сказал министр.

Ужесточение консульской службы

Сибига подчеркнул, что консульская сфера является чрезвычайно приоритетным и важным направлением для министерства. В ближайшее время ведомство планирует завершить назначение руководителей консульских учреждений за границей.

В частности, будет назначен генеральный консул Украины в Нью-Йорке. По словам министра, эта должность особенная, учитывая большое количество украинских делегаций, посещающих город, и численность местной украинской громады.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель руководителя ОП Павел Палиса был бы хорошим послом в США, однако тот отказался от предложения.

РБК-Украина также рассказывало, кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут.

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