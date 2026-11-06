Сильні кандидати відмовляються: Сибіга пояснив, чому Україна досі без посла у США

Пошук нового посла України у США наразі триває, проте це не впливає на роботу дипломатичного представництва.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в інтерв’ю програмі "Амбасадори" в ефірі Українського радіо.

Він пояснив, що результати виборів у США не мають жодного стосунку до призначення дипломата. Визначальним чинником є професійні та особисті якості претендента.

Міністр зауважив, що знайти гідну кандидатуру на посаду посла у США - дуже непросте завдання.

"Президент уже говорив про це публічно. Кілька людей, справді сильних кандидатів, яким пропонували цю посаду, відмовилися. Тому поки що це питання залишається відкритим", - зазначив Сибіга.

Як працює посольство без посла

За словами міністра, відсутність очільника дипмісії не означає зупинку роботи установи.

У США призначено тимчасового повіреного у справах, а штат посольства продовжує виконувати свої функції у штатному режимі.

"У нас працює дуже професійний штат посольства України у США. На території США є багато наших генеральних консульств, і зараз ми, до речі, будемо посилювати штат цих установ", - сказав міністр.

Посилення консульської служби

Сибіга наголосив, що консульська сфера є надзвичайно пріоритетним і важливим напрямом для міністерства. Найближчим часом відомство планує завершити призначення керівників консульських установ за кордоном.

Зокрема, буде призначено генерального консула України в Нью-Йорку. За словами міністра, ця посада є особливою з огляду на велику кількість українських делегацій, які відвідують місто, та чисельність місцевої української громади.