ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Упал строительный кран, сломанные деревья и потоп: Киев накрыл мощный ураган

Вторник 22 июля 2025 17:53
UA EN RU
Упал строительный кран, сломанные деревья и потоп: Киев накрыл мощный ураган Иллюстративное фото: Киев накрыла гроза 22 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 22 июля столицу Украины, Киев, накрыл шторм. В городе сломаны деревья, затоплены улицы и упал строительный кран.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В сети начала распространяться фото и видео сильной непогоды в Киеве. В частности, как сообщает корреспондент РБК-Украина, на улице Глубочицкой из-за сильного ветра упал строительный кран.

На фото видно, как выглядело здание до и после непогоды.
Упал строительный кран, сломанные деревья и потоп: Киев накрыл мощный ураган

На видео видно, как ветер с дождем накрывает столицу, а в какой-то момент начинает падать кран. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.

Кроме этого в других районах города из-за ливня затопило улицы и поломало деревья. На некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что невозможно проехать на авто.

Задержка транспорта

Из-за ливня в Киеве наблюдается задержка общественного транспорта. Как сообщили в "Киевпастранс":

  • задерживается движение трамваев № 15 по ул. Дмитриевская по причине падения дерева;
  • задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15 по ул. Старовокзальная- ул.Жилянская - пл. Галицкая в связи со сложными погодными условиями.

Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.

Ливень в Киеве

В минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине Штормовое предупреждение
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки