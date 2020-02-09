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Сильна злива загасила масштабні пожежі в Австралії

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 17:20
Сильна злива загасила масштабні пожежі в Австралії
Ілюстративне фото (twitter.com/NSWRFS)

Пожежі в Австралії вирували з листопада 2019 року

Сильна злива загасила масштабні пожежі в Австралії, які вирували в країні з листопада 2019 року. Про це повідомляє місцеве видання 7news.com.au.

Повідомляється, що станом на 9 лютого, погашено масштабні лісові пожежі, які охопили країну на два з половиною місяців. Зокрема, пожежі в Новому Південному Уельсі тривали з 26 листопада.

При цьому аварійні служби готуються до ще однієї сильної зливи в деяких частинах штату Новий Південний Уельс, а жителів Сіднея, Іллаварри та Південного узбережжя вже сповістили про загрозу. За даними синоптиків, в північній частині штату протягом 48 годин випало 300 мм опадів.

Нагадаємо, при гасінні пожеж в Австралії розбився літак з американськими рятувальниками. В результаті інциденту ніхто не вижив.

За останніми даними, в результаті пожеж загинули 24 людини, 6 знаходяться в списку зниклих безвісти. Оцінки загиблих тварин різняться від 400 млн до 1,25 млрд особин, не рахуючи земноводних, комах та інших безхребетних. Також згоріли кілька сотень житлових будинків, тисячі людей були змушені покинути місце проживання. Вогонь знищив десятки мільйонів гектарів рослинності.

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