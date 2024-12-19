Силы спецопераций отбили штурм солдат КНДР в Курской области: у врага есть потери (видео)

Бои в Курской области

Напомним, Россия последнее время стала часто применять в боях против украинских защитников в Курской области северокорейских солдат.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, перед штурмом войска КНДР накапливают на передовых позициях 20-30 человек. В наступление отправляют обычно малые группы до шести солдат.

При этом руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что потери КНДР в войне уже составляют более 200 человек.

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