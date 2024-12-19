Сили спецоперацій відбили штурм солдатів КНДР у Курській області: у ворога є втрати (відео)

Бої в Курській області

Нагадаємо, Росія останнім часом стала часто застосовувати в боях проти українських захисників у Курській області північнокорейських солдатів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, перед штурмом війська КНДР накопичують на передових позиціях 20-30 осіб. У наступ відправляють зазвичай малі групи до шести солдатів.

При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що втрати КНДР у війні вже становлять понад 200 осіб.

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