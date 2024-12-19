UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Сили спецоперацій відбили штурм солдатів КНДР у Курській області: у ворога є втрати (відео)

Ілюстративне фото: солдати КНДР намагалися штурмувати українських захисників у Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ не дали північнокорейцям просунутися в Курській області. Знищено 12 солдатів КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Facebook.

Як зазначили ССО, штурм північнокорейських солдатів на одну з позицій Сил оборони в Курській області відбили бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під час оборони українські захисники атакували північнокорейців за допомогою автоматичного станкового гранатомета MK-19. Також бійці ССО провели скиди з дронів.

"В результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових і поранили ще 20", - уточнили Сили спецоперацій.

Також українські воїни змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу. Солдата евакуювали з поля бою.

Бої в Курській області

Нагадаємо, Росія останнім часом стала часто застосовувати в боях проти українських захисників у Курській області північнокорейських солдатів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, перед штурмом війська КНДР накопичують на передових позиціях 20-30 осіб. У наступ відправляють зазвичай малі групи до шести солдатів.

При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що втрати КНДР у війні вже становлять понад 200 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКНДРПівнічна КореяКурська областьВійна в Україні