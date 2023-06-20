Силы спецопераций показали ночную работу украинских снайперов под Бахмутом

Украинские снайперы продолжают точными выстрелами уничтожать оккупантов под Бахмутом. Появилось новое видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.
В ССО показали ночную работу украинских снайперов в районе Бахмута.
"На Бахмутском направлении воины Сил специальных операций уничтожают оккупантов. Кадры точного поражения живой силы противника", - сказано в подписи к видео.
Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.
Как объясняла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, таким образом ВСУ планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.
Также украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.
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