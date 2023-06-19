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ВСУ продвинулись южнее Бахмута, - DeepState

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Киев, Понедельник 19 июня 2023 06:50
ВСУ продвинулись южнее Бахмута, - DeepState Фото: украинские военные продвинулись южнее Бахмута (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Сообщается, что подразделения ВСУ продвинулись на 800-1200 метров на северо-западной окраине села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Продвижение южнее Бахмута позволит украинским военным не только приблизится к самому городу, но и даст возможность лучше обеспечить логистику по дороге на Покровск, так как от нее удалось оттеснить врага на 1-1,2 км.

ВСУ продвинулись южнее Бахмута, - DeepStateПо данным DeepState, ситуация вокруг населенного пункта Пятихатки Запорожской области "находится на уточнении". Вчера, 18 июня, оккупанты заявили о потере населенного пункта Пятихатки на Запорожском направлении, но потом это опровергли. По мнению эксперта, такие действия могут свидетельствовать о том, что россияне в панике.

Контрнаступление ВСУ

В начале лета ВСУ усилили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. Украинским военным удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

По данным Генштаба ВСУ, наступление Сил обороны Украины продолжается в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

По данным экспертов ISW, ВСУ могут временно приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

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