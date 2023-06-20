Сили спецоперацій показали нічну роботу українських снайперів під Бахмутом

Українські снайпери продовжують точними пострілами знищувати окупантів під Бахмутом. З'явилось нове відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Telegram.
У ССО показали нічну роботу українських снайперів у районі Бахмута.
"На Бахмутському напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищують окупантів. Кадри точного ураження живої сили противника", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, що з початку червня українські військові почали просування у районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони північніше і південніше від міста.
Як пояснювала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, таким чином ЗСУ планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.
Також українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники спромоглися взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.
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