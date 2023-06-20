Сили спецоперацій показали нічну роботу українських снайперів під Бахмутом

У ССО показали нічну роботу українських снайперів у районі Бахмута.

"На Бахмутському напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищують окупантів. Кадри точного ураження живої сили противника", - йдеться у підписі до відео.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, що з початку червня українські військові почали просування у районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони північніше і південніше від міста.

Як пояснювала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, таким чином ЗСУ планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.

Також українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники спромоглися взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.