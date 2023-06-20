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Силы спецопераций показали ночную работу украинских снайперов под Бахмутом

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Вторник 20 июня 2023 19:07
Силы спецопераций показали ночную работу украинских снайперов под Бахмутом Иллюстративное фото: Силы спецопераций показали ночную работу украинских снайперов под Бахмутом (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские снайперы продолжают точными выстрелами уничтожать оккупантов под Бахмутом. Появилось новое видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.

В ССО показали ночную работу украинских снайперов в районе Бахмута.

"На Бахмутском направлении воины Сил специальных операций уничтожают оккупантов. Кадры точного поражения живой силы противника", - сказано в подписи к видео.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Как объясняла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, таким образом ВСУ планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Также украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

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