Силы спецопераций показали ночную работу украинских снайперов под Бахмутом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Telegram.

В ССО показали ночную работу украинских снайперов в районе Бахмута.

"На Бахмутском направлении воины Сил специальных операций уничтожают оккупантов. Кадры точного поражения живой силы противника", - сказано в подписи к видео.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Как объясняла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, таким образом ВСУ планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Также украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.