ua en ru
Чт, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе работает ПВО из-за российской атаки "Шахедами", раздались взрывы

Четверг 08 февраля 2024 00:28
UA EN RU
В Одессе работает ПВО из-за российской атаки "Шахедами", раздались взрывы Фото: в Одессе работает ПВО по отражению вражеской атаки дронами-камикадзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Военные заявили о боевой работе в областях, где фиксируется движение ударных дронов противника. В частности, в Одесской области, где почти в полночь зазвучали сигналы тревоги.

В местных пабликах писали о звуках взрывов в районе города, раздавшихся около 00:18.

В ОВА призвали жителей города и области оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. В мэрии рассказали о работе ПВО в городе из-за атаки "Шахедов".

В Командовании Воздушных сил ВСУ также призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.

Воздушная тревога, кроме Одесской области, объявлена и в других регионах.

В Одессе работает ПВО из-за российской атаки &quot;Шахедами&quot;, раздались взрывы

Атака дронов по Украине

Ранее сообщалось, что в части регионов Украины вечером среды, 7 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники типа "Шахед".

Воздушные силы также сообщают о вражеских дронах в западной части Кировоградской области. Они двигаются по западному и северо-западному курсу.

Позже стало известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ПВО Атака дронов
NEWS
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить