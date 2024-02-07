Силы ПВО сбили "Шахед" в Криворожском районе

В Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed, который россияне запустили по Украине вечером 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Оборонцы из ПвК "Восток" сбили в Криворожском районе вражеский беспилотник", - написал Лысак.

Атака дронов по Украине вечером 7 февраля

В части регионов Украины вечером среды, 7 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

"Херсонская, Николаевская области - угроза применения ударных беспилотников", - сообщили Воздушные силы.

"Шахеды" двигаются по северо-западному курсу.

Воздушные силы также сообщают о вражеских дронах в западной части Кировоградской области. Они двигаются по западному и северо-западному курсу.

"Угроза ударных дронов для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины утром 7 февраля

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг применял ракеты и дроны-камикадзе.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил 64 ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

В Киеве в результате удара пострадали не менее 40 человек. Также известно о четырех погибших.

Более подробно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.