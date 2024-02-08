В Одессе из-за атаки "Шахедов" повреждены многоэтажка и учебное заведение

В Одессе в результате вражеской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" этой ночью зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера .

Чиновник отметил, что в результате воздушной атаки захватчиков пострадавших и жертв в городе нет.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", - сообщил он.

На месте работают все соответствующие службы, добавил глава администрации.

Он также подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ "результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей".

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Напомним, вечером 7 февраля и ночью 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской атаки с применением барражирующих боеприпасов.

Позже стало известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed.

А уже ночью 8 февраля прогремели несколько взрывов в Одессе, где также продолжалась работа противовоздушной обороны. Также взрывы были и в Николаеве.