Силы ПВО сбили семь вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области

Прошлой ночью Силы обороны сбили семь ударных дронов "Шахед" в четырех районах Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его словам, дроны сбили в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.

В частности, в Днепровском районе из-за падения обломков повреждены частный дом и линия электропередач.

Кроме того, вечером 29 мая агрессор обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду в Никопольском районе.

"Бьет по району и с самого утра. Поцелил дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - написал Лысак.