Силы ПВО сбили семь вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области
Прошлой ночью Силы обороны сбили семь ударных дронов "Шахед" в четырех районах Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
По его словам, дроны сбили в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.
В частности, в Днепровском районе из-за падения обломков повреждены частный дом и линия электропередач.
Кроме того, вечером 29 мая агрессор обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду в Никопольском районе.
"Бьет по району и с самого утра. Поцелил дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - написал Лысак.
Ночная воздушная атака на Украину
Вечером в среду, 29 мая, агрессор атаковал Украину ударными дронами "Шахед".
Во многих областях была объявлена тревога, постепенно она распространилась на большинство областей Украины.
Впоследствии в Днепре и пригороде прогремели взрывы.
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