ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы ПВО сбили семь вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области

Четверг 30 мая 2024 07:51
UA EN RU
Силы ПВО сбили семь вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области Фото: в Днепропетровской области защитники сбили семь российских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью Силы обороны сбили семь ударных дронов "Шахед" в четырех районах Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его словам, дроны сбили в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.

В частности, в Днепровском районе из-за падения обломков повреждены частный дом и линия электропередач.

Кроме того, вечером 29 мая агрессор обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду в Никопольском районе.

"Бьет по району и с самого утра. Поцелил дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - написал Лысак.

Ночная воздушная атака на Украину

Вечером в среду, 29 мая, агрессор атаковал Украину ударными дронами "Шахед".

Во многих областях была объявлена тревога, постепенно она распространилась на большинство областей Украины.

Впоследствии в Днепре и пригороде прогремели взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Война России против Украины
NEWS
Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи
Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы