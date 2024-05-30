Сили ППО збили сім ворожих "Шахедів" у Дніпропетровській області
Минулої ночі Сили оборони збили сім ударних дронів "Шахед" у чотирьох районах Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
За його словами, дрони збили у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському та Дніпровському районах.
Зокрема, у Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.
Крім того, ввечері 29 травня агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі.
"Б'є по району і з самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - написав Лисак.
Нічна повітряна атака на Україну
Ввечері у середу, 29 травня, агресор атакував Україну ударними дронами "Шахед".
У багатьох областях було оголошено тривогу, поступово вона розповсюдилася на більшу частину території України.
Згодом у Дніпрі та передмісті прогриміли вибухи.
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