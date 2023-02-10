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Силы ПВО сбили "Шахед" и крылатую ракету в Хмельницкой области

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Хмельницкая область, Пятница 10 февраля 2023 11:53
Силы ПВО сбили "Шахед" и крылатую ракету в Хмельницкой области Иллюстративное фото: силы ПВО сбили "Шахед" и крылатую ракету в Хмельницкой области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы противовоздушной обороны Украины сбили иранский дрон-камикадзе "Шахед" и российскую крылатую ракету в Хмельницкой области во время массированной атаки 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

При этом Гамалий сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины.

Пожар на месте уже ликвидировали, обошлось без пострадавших. Сейчас подсчитывается материальный ущерб.

РБК-Украина сообщало, что в Хмельницком были слышны взрывы. Часть города осталась без электроснабжения. Сбои могут быть и в водоснабжении.

Тем временем, воздушная тревога продолжается по всей Украине, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.

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Хмельницкая область ПВО
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