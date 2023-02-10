Силы ПВО сбили "Шахед" и крылатую ракету в Хмельницкой области
Силы противовоздушной обороны Украины сбили иранский дрон-камикадзе "Шахед" и российскую крылатую ракету в Хмельницкой области во время массированной атаки 10 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
При этом Гамалий сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины.
Пожар на месте уже ликвидировали, обошлось без пострадавших. Сейчас подсчитывается материальный ущерб.
РБК-Украина сообщало, что в Хмельницком были слышны взрывы. Часть города осталась без электроснабжения. Сбои могут быть и в водоснабжении.
Тем временем, воздушная тревога продолжается по всей Украине, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.
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