Силы ПВО под утро уничтожили еще 15 "Шахедов" и три ракеты

Утром 17 октября на юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов-камикадзе "Shahed-136" и три крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты 15 дронов: 6 над Одесской областью и 9 над Николаевской", - говорится в сообщении.

В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 "Шахедов". Из них 11 были сбиты накануне вечером.

Кроме того, сообщается, что враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены силами ПВО.