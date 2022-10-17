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Силы ПВО под утро уничтожили еще 15 "Шахедов" и три ракеты

Фото: силы ПВО ночью уничтожили еще 15 "Шахедов" и три ракеты (Командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 октября на юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов-камикадзе "Shahed-136" и три крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты 15 дронов: 6 над Одесской областью и 9 над Николаевской", - говорится в сообщении.

В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 "Шахедов". Из них 11 были сбиты накануне вечером.

Кроме того, сообщается, что враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены силами ПВО.

Напомним, утром 17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва.

По данным КГГА, в результате атаки есть попадание в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

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Вооруженные силы УкраиныПВО