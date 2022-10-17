Атака дронов. В Киеве сообщают о новых взрывах

В Киеве прогремели еще два взрыва. Это произошло после атаки иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

По его словам, взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В столице и Киевской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 6:12.

Атака дронов

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты атаковали город иранскими дронами-камикадзе.

Взрывы раздались в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании.

В городской военной администрации заявили, что оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Жителей столицы просят оставаться в укрытиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.