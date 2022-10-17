ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дронов. В Киеве сообщают о новых взрывах

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 октября 2022 08:50
Атака дронов. В Киеве сообщают о новых взрывах Фото: в Киеве слышали новые взрывы (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве прогремели еще два взрыва. Это произошло после атаки иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

По его словам, взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В столице и Киевской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 6:12.

Атака дронов

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты атаковали город иранскими дронами-камикадзе.

Взрывы раздались в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании.

В городской военной администрации заявили, что оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Жителей столицы просят оставаться в укрытиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась