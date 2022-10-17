Силы ПВО назвали число дронов, сбитых во время вечерней атаки на юге
Фото: ПВО Украины за час уничтожила 9 иранских дронов (mil in ua)
Противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных скил ВСУ.
Девять дронов силам ПВО удалось уничтожить за час.
"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136" . В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных мил уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные в ночь на 15 октября сбили на Днепропетровской области 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.
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