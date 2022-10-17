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Атака дронов в Киеве: есть попадание в жилой дом

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 09:19
Атака дронов в Киеве: есть попадание в жилой дом Фото: в Киеве дрон попал в жилой дом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в результате атаки дронов-камикадзе 17 октября есть попадание в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Всего по состоянию на 9:00 зафиксировано четыре "прилета".

"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва. Жителей столицы просят оставаться в укрытиях.

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