Силы ПВО ночью сбили почти все дроны, но есть прилеты, - ПС

В ночь на 20 июня Россия атаковала Украину 99 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские беспилотники, однако несколько из них достигли цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 99 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.