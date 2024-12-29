Разведчики уничтожили объекты оператора оккупантов "Феникс" в Донецкой области (видео)
Украинские разведчики уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс". Также повреждены и разрушены несколько объектов логистики в самой РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - говорится в сообщении.
Пожары на оборудовании и железной дороге в России
Кроме того, пожар возник на оборудовании для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ и оплавил его.
Также огонь разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.
"Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - констатировали в ГУР.
Операции по подрыву логистики РФ
Силы обороны Украины постоянно проводят операции, которые нацелены на подрыв логистики россиян, также постоянно проводятся атаки на НПЗ и склады.
В частности, только за последние сутки Силы обороны нанесли несколько ударов по важным объектам РФ, в том числе по складам и пункту управления дронов РФ.
К тому же, днем ранее Силы обороны поразили склад хранения "Шахедов" в Орловской области. Семеро оккупантов были ранены, двое ликвидированы.
Напомним, еще в 2019 году в Донецке взорвали вышку оператора связи оккупантов "Феникс". Добавим, что этот оператор мобильной связи создан оккупантами на базе разграбленного оборудования украинских компаний "Киевстар" и "Лайф".
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