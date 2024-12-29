Разведчики уничтожили объекты оператора оккупантов "Феникс" в Донецкой области (видео)

Украинские разведчики уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс". Также повреждены и разрушены несколько объектов логистики в самой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - говорится в сообщении.

Пожары на оборудовании и железной дороге в России

Кроме того, пожар возник на оборудовании для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ и оплавил его.

Также огонь разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.

"Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - констатировали в ГУР.