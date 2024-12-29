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Разведчики уничтожили объекты оператора оккупантов "Феникс" в Донецкой области (видео)

Донецкая область, Воскресенье 29 декабря 2024 14:22
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Разведчики уничтожили объекты оператора оккупантов "Феникс" в Донецкой области (видео) Фото: ГУР уничтожило объекты оператора оккупантов "Феникс" в Донецкой области (militarist ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики уничтожили объекты российского оператора связи "Феникс". Также повреждены и разрушены несколько объектов логистики в самой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", - говорится в сообщении.

Пожары на оборудовании и железной дороге в России

Кроме того, пожар возник на оборудовании для сотовой связи на территории Ленинградской области РФ и оплавил его.

Также огонь разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области.

"Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии - важный процесс, который не прекращается", - констатировали в ГУР.

Операции по подрыву логистики РФ

Силы обороны Украины постоянно проводят операции, которые нацелены на подрыв логистики россиян, также постоянно проводятся атаки на НПЗ и склады.

В частности, только за последние сутки Силы обороны нанесли несколько ударов по важным объектам РФ, в том числе по складам и пункту управления дронов РФ.

К тому же, днем ранее Силы обороны поразили склад хранения "Шахедов" в Орловской области. Семеро оккупантов были ранены, двое ликвидированы.

Напомним, еще в 2019 году в Донецке взорвали вышку оператора связи оккупантов "Феникс". Добавим, что этот оператор мобильной связи создан оккупантами на базе разграбленного оборудования украинских компаний "Киевстар" и "Лайф".

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