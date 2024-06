Охота на С-300/С-400. Почему Украина все чаще бьет по российским ЗРК и при чем тут F-16

Содержание

Зенитно-ракетный комплекс С-300 создавался для прикрытия важных объектов и борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми и баллистическими ракетами. В зависимости от типа ракеты-перехватчика дальность достигает 300 км. Более современный С-400, предположительно, может сбивать цели на большей высоте и расстоянии до 380 км.

При разработке в С-300 заложили возможность поражать наземные объекты, и его преемник унаследовал эту особенность. Считается, что дальность может составлять до 120 и до 230 км соответственно.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало первой в истории войной, где зенитные ракеты массово применяются в таком сценарии. Для этого россияне модифицировали их: вместо полуактивной головки самонаведения вмонтирован специальный спутниковый приемник, чтобы ракета была управляемой и летела по координатам.

Поскольку траектория баллистическая, ракеты С-300 падают с высокой скоростью. От пуска до поражения проходят считанные минуты. Сбивать их могут системы типа Patriot и SAMP/T. Проблема в том, что у противника тысячи ракет, и вряд ли ПВО Украины сможет массово сбивать такие цели.

В режиме "земля-земля" относительно точно С-300 бьют на расстояние до 40 км. Поэтому Россия наносит удары по прифронтовым городам. Например, обстрелам регулярно подвергались Запорожье, Константиновка, Славянск, Краматорск и окружающие населенные пункты. В течение двух лет и до сих пор особенно от ракетных ударов страдает Харьков.

Фото: последствия одного из прилетов С-300 в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Что касается новейших С-400, если и были подобные случаи, то лишь как исключение. Еще в прошлом году в Воздушных силах Украины говорили, что комплексы "Триумф" в приоритете защищают воздушное пространство.

Но последние новости дают надежду на то, что количество ударов по украинским городам снизится. За последний месяц открылся "сезон охоты" на российские ЗРК. Причем не только на оккупированных территориях.

Силы обороны и раньше неоднократно поражали российские комплексы С-300/С-400. Но с мая такие атаки стали более регулярными. В частности, 23 мая в сети появилось видео уничтоженного С-400, предположительно в районе Моспино под Донецком.

По еще одной версии, был уничтожен С-400 еще дальше от фронта в полях между поселками Строитель, Обрезное и Колоски Донецкой области. На другом видео ЗРК запускает шесть ракет, после чего его позицию накрывают кассетные суббоеприпасы.

#BREAKING Here's the moment of Russian S-400 battery getting knocked off by Ukrainian ATACMS strikes in Mospyne, Donetsk region.



S-400s tried to shot down ATACMS missiles, but failed. https://t.co/MWY6OxBN2X pic.twitter.com/I7AoJGCMD3