Силы обороны уничтожили более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота РФ

В результате ударов по территории России украинским силам удалось ликвидировать более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота вблизи Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Обсудили выполнение плана дальнобойных санкций против России за эту войну и шагов, необходимых для приближения мира.

"В частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга", - сообщил президент.

Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств.

Силы обороны Украины поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии.