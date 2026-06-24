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Сили оборони знищили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ

15:35 24.06.2026 Ср
1 хв
Зеленський розповів про результати далекобійних санкцій
aimg Тетяна Степанова
Сили оборони знищили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ Фото: Сили оборони знищили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ (Getty Images)
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У результаті ударів по території Росії українським силам вдалося ліквідувати понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру.

"Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга", - повідомив президент.

Окрім цього, аналіз, що був проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв.

Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.

Останні удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 24 червня СБУ провела спецоперацію в окупованому Криму. Під удар потрапили системи ППО біля Керчі та інфраструктура двох військових аеродромів - "Саки" та "Гвардійське".

Також цієї ночі дрони Сил безпілотних систем уразили головну електропідстанцію Севастополя.

Окрім того, українські дрони уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод.

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