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Помогали партизаны. Под Оренбургом горит ключевой ГПЗ, перерабатывавший 60% газа РФ

12:44 24.06.2026 Ср
2 мин
Дроны достали также единственный в РФ гелиевый завод
aimg Татьяна Степанова
Помогали партизаны. Под Оренбургом горит ключевой ГПЗ, перерабатывавший 60% газа РФ Фото: украинские дроны поразили два ключевых завода РФ вблизи Оренбурга (Getty Images)
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Украинские дроны в ночь на 24 июня поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод и единственный в России гелиевый завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и пресс-службу Сил специальных операций.

Отмечается, что миссия проходила во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на территории РФ "Черная искра".

Заводы находятся в более чем 1200 км от линии боевого столкновения. На территории предприятий зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) формируют один комплекс.

ГПЗ выделяет очищенный природный газ и серу (в том числе используется для производства взрывчатки и черного пороха).

ОГЗ отнимает очищенный бессернистый газ и методом глубокого охлаждения извлекает из него самые ценные компоненты - гелий (инертный газ используется в жидкотопливных двигателях ракет и системах наведения) и этан (являющийся ключевым компонентом для сырья в синтезе спецпластиков, кабельной изоляции для авиационных и ключевых).

Оренбургский ГПЗ - один из крупнейших в мире газохимических комплексов, введенный в эксплуатацию в 1974 году (построен при участии иностранцев).

Мощность объекта - 45 млрд куб. м газа в год; на завод приходится 60% всего газа, перерабатываемого "Газпромом переработкой".

Кроме того, в Белгородской области РФ поражен состав FPV-дронов врага в районе Алексеевки.

Также нанесено поражение пунктам управления дронов окупантов в районах Временного Яра Донецкой области, Басани и Грозового Запорожской области, Теткиного и Попово-Лежачей Курской области России, а также Журавлевки Белгородской области РФ.

Последние удары по объектам РФ

Напомним, 24 августа СБУ провела спецоперацию в оккупированном Крыму . Под удар попали системы ПВО у Керчи и инфраструктура двух военных аэродромов - "Саки" и "Гвардейское".

Также в этой ночью дроны Сил беспилотных систем поразили главную электроподстанцию Севастополя .

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