Потери россиян за сутки составляют 950 солдат и 168 единиц техники, - Генштаб
За последние сутки с 19 на 20 апреля, армия России потеряла на фронте 960 солдат и 49 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 941 100 (+950) человек ликвидировано;
- танков - 10 677 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 271 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 26 649 (+49) ед;
- РСЗО - 1368 ед;
- средства ПВО - 1139 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 240 (+64) ед;
- крылатых ракет - 3148 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 45 274 (+112) ед;
- специальной техники - 3859 (+1) ед.
Ситуация на фронте и перемирие РФ
Российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил перемирие сроком 30 часов. Оно длится с 18:00 субботы 19 апреля до полуночи с воскресенья на понедельник 21 апреля.
Силы обороны получили приказ не проводить наступательные операции, но им разрешено отвечать зеркально на нарушение прекращения огня.
Впрочем, де-факто россияне продолжают боевые действия и обстрелы на отдельных направлениях фронта.
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