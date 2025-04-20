Потери россиян за сутки составляют 950 солдат и 168 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 19 на 20 апреля, армия России потеряла на фронте 960 солдат и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и перемирие РФ

Российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил перемирие сроком 30 часов. Оно длится с 18:00 субботы 19 апреля до полуночи с воскресенья на понедельник 21 апреля.

Силы обороны получили приказ не проводить наступательные операции, но им разрешено отвечать зеркально на нарушение прекращения огня.

Впрочем, де-факто россияне продолжают боевые действия и обстрелы на отдельных направлениях фронта.

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