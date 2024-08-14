Силы обороны завершили поиск и уничтожение противника в Судже, - Сырский

"Группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до двух километров.", - отметил главком.

Сырский также подчеркнул, что было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные взяли в плен еще более 100 пленных российских военных.

"Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Сырским.

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