Сили оборони завершили пошук та знищення противника у Суджі, - Сирський

Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області. Українські військові з початку доби просунулися у прикордонних районах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів. ", - зазначив головком.
Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.
Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.
"Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з Сирським.
скриншот deepstatemap.live
Нагадаємо, минулого тижня росіяни поскаржилися на прорив кордону у Курській області. У прикордонних з Україною районах РФ точаться бойові дії.
Російський режим запровадив режим контртерористичної операції у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Попри це Кремль намагався применшити масштаби операції у Курській області.
Українське командування декілька днів не коментувало ситуацію у Курській області, але у мережі публікували відео з українськими бійцями у населених пунктах РФ.
Вчора головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.
Більше про події у Курській області станом на сьогодні - у нашому матеріалі.
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