RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили флаг Украины (видео)

Фото: Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили флаг Украины (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные провели зачистку поселка Удачное в Донецкой области и установили украинский флаг над населенным пунктом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, Генеральный штаб опубликовал данные об успешной операции на самом горячем направлении фронта - Покровском.

"Зачистка поселка Удачное в Донецкой области и установление флага. Покровское направление. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Сейчас других деталей военные не сообщают.

 

Что известно об Удачном

Поселок расположен в Покровском районе Донецкой области, примерно в 6 км от линии фронта. Он стал важным пунктом на железнодорожной линии. До 2024 года население поселка составляло около 300 человек.

В период активных боевых действий поселок стал объектом многочисленных обстрелов со стороны российских войск. В частности, 17 декабря 2024 года российские войска обстреляли поселок из артиллерии, в результате чего были ранены четверо работников местной шахты.

Ситуация в Донецкой области

Недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

По данным утреннего отчета Генштаба, самые ожесточенные бои происходили на Покровском направлении - украинские военные отбили 46 атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьГенштаб ВСУВойна в Украине