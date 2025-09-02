Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили флаг Украины (видео)

Что известно об Удачном

Поселок расположен в Покровском районе Донецкой области, примерно в 6 км от линии фронта. Он стал важным пунктом на железнодорожной линии. До 2024 года население поселка составляло около 300 человек.

В период активных боевых действий поселок стал объектом многочисленных обстрелов со стороны российских войск. В частности, 17 декабря 2024 года российские войска обстреляли поселок из артиллерии, в результате чего были ранены четверо работников местной шахты.

Ситуация в Донецкой области

Недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

По данным утреннего отчета Генштаба, самые ожесточенные бои происходили на Покровском направлении - украинские военные отбили 46 атак.