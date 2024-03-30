Враг пытается обходить ПВО: Гуменюк о ночной атаке

В Одесской области враг не прекращает террор, под ударом оказались южные и юго-восточные регионы. Два беспилотника заходили из акватории Черного моря и были точно уничтожены, четыре отработали силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области и еще один в Херсонской области.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Вместе с силами ПВО в нашей операционной зоне мы около трех часов отбивали атаку беспилотников, которая была направлена очевидно снова на энергетическую инфраструктуру", - рассказала спикер.

В Одесской области попадания не допущены, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию элеватора, где вспыхнул пожар: его оперативно ликвидировали, люди не пострадали, критические разрушения не допущены.

По словам Натальи Гуменюк, сам факт того, что враг пытался снова направлять маршруты своих беспилотников таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, может косвенно свидетельствовать о том, что даже такая не очень мощная по сравнению с другими атака может быть предвестником последующих атак, когда враг соберет определенную информацию.

"Мы уже акцентировали внимание, что после уничтожения А-50 у врага есть проблемы с получением информации, в результате чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков. Опасность с Черного моря сохраняется до тех пор, пока враг держит ракетоносители, и мы знаем, что они оснащены ракетами типа "Калибр". Общий залп тех носителей, которые они хоронят в бухтах, сейчас учитывается как пятьдесят", - отчитывалась чиновник.

Также по данным Гуменюк, перед предварительной массированной ракетной дробной комбинированной атакой враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, который пробыл в Черном море в течение всей атаки и фактически к утру после того, как это было завершено, завелся пункт базирования вновь. И использование "Калибров" не было зафиксировано.

"Вполне вероятно, что такой же маневр они проводили и перед этой массированной атакой, и тогда они снова выводили подводные ракетоносители, возможно, для отвлечения систем ПВО", - подытожила она.