В ночь на 27 ноября Силы обороны ударили по заводу в Тульской области, причастному к производству топлива для баллистических ракет "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны вместе с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили "Ефремовский завод синтетического каучука". Предприятие задействовано в производстве жесткого ракетного топлива, в частности для "Искандеров".

"Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что синтетический каучук - основа твердого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один крепкий заряд. Такой заряд не трескается и ровно горит в двигателе ракеты.

Без каучука "Искандер" остается "металлом на складе", подчеркнули военные. Этими ракетами армия России бьет по украинским городам, энергетике и гражданским объектам.

В Генштабе отметили, что каждый удар по этому заводу означает меньше баллистики, которая может полететь на Украину.

Удар по НПЗ в Ростовской области

Также подтверждены результаты поражения Новошахтинского НПЗ в Ростовской области, которое произошло 23 ноября. Завод может перерабатывать до 7,5 миллионов тонн нефти в год.

На предприятии уничтожены 20 горизонтальных резервуаров. Еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров повреждены, также поражен участок трубопровода.