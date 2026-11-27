Силы обороны ударили по заводу ракетного топлива для "Искандеров"
В ночь на 27 ноября Силы обороны ударили по заводу в Тульской области, причастному к производству топлива для баллистических ракет "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Силы обороны вместе с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили "Ефремовский завод синтетического каучука". Предприятие задействовано в производстве жесткого ракетного топлива, в частности для "Искандеров".
"Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.
Отмечается, что синтетический каучук - основа твердого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один крепкий заряд. Такой заряд не трескается и ровно горит в двигателе ракеты.
Без каучука "Искандер" остается "металлом на складе", подчеркнули военные. Этими ракетами армия России бьет по украинским городам, энергетике и гражданским объектам.
В Генштабе отметили, что каждый удар по этому заводу означает меньше баллистики, которая может полететь на Украину.
Удар по НПЗ в Ростовской области
Также подтверждены результаты поражения Новошахтинского НПЗ в Ростовской области, которое произошло 23 ноября. Завод может перерабатывать до 7,5 миллионов тонн нефти в год.
На предприятии уничтожены 20 горизонтальных резервуаров. Еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров повреждены, также поражен участок трубопровода.
Напомним, в ночь на 23 ноября в Новошахтинске произошел масштабный пожар в районе расположения двух топливных объектов, один из которых - крупный нефтеперерабатывающий завод.
До этого Ростовская область находилась под атакой более трех часов. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре.
На следующее утро губернатор области сообщил, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области остановился после масштабной комбинированной атаки дронов и ракет.