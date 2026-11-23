Об этом заявил губернатор области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По его словам, НПЗ в Новошахтинске приостановил работу после масштабной комбинированной атаки беспилотников и ракет.

Ночью в Новошахтинске вспыхнул сильный пожар в районе, где расположены сразу два топливных объекта, в том числе крупный нефтеперерабатывающий завод.

До этого Ростовская область более трех часов находилась под атакой. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре, а OSINT-аналитик ASTRA определил, что пожар вспыхнул в районе НПЗ.

Новошахтинский завод нефтепродуктов - крупное нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное на юге России. Оно принадлежит ООО "Юг Энерго".

Предприятие подключено к нефтепроводу "Суходольная - Родионовская". Кроме того, у завода есть собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону и флот для транспортировки нефтепродуктов.