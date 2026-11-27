У ніч на 27 листопада Сили оборони вдарили по заводу в Тульській області, який причетний до виробництва палива для балістичних ракет "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони разом з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "Єфремовський завод синтетичного каучуку". Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для "Іскандерів".

"Масштаби завданих збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що синтетичний каучук - основа твердого ракетного палива. Він зв’язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд. Такий заряд не тріскається і рівно горить у двигуні ракети.

Без каучуку "Іскандер" лишається "металом на складі", наголосили військові. Цими ракетами армія Росії б’є по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах.

У Генштабі зазначили, що кожен удар по цьому заводу означає менше балістики, яка може полетіти на Україну.

Удар по НПЗ у Ростовській області

Також підтверджено результати ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області, яке сталося 23 листопада. Завод може переробляти до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

На підприємстві знищено 20 горизонтальних резервуарів. Ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних резервуарів пошкоджено, також уражено ділянку трубопроводу.