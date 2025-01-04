ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ. Какая ситуация на фронте

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ 3 января. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Самые "горячие" направления

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении и в Курской области.

"На Покровском направлении ВСУ остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасильевка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск", - отметили в Генштабе.

Напомним, что недавно украинские военные показали бой против россиян в Покровске.

Кроме того, в операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 41 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также совершил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении ВСУ отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Синьковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебово, Ямполовки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций ВСУ вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.

На Времевском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах вблизи Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении украинские войска отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На направлении активно работала авиация противника.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.