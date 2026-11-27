Силы обороны поразили ЗРК "Бук-М3", пункты управления и склады окупантов
В ночь на 27 ноября Силы обороны поразили зенитный комплекс "Бук-М3", два пункта управления и склады окупантов. В Луганске на одном из складов вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Отмечается, что 26 ноября и в ночь на 27-е Силы обороны продолжили "прореживать" противовоздушную оборону и управление оккупантов. Также продолжили бить по их складам с горючим.
В районе населенного пункта Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Это самая современная версия "Бука", которой противник прикрывает свои группировки на юге.
Кроме того, в районе Талового Луганской области поражен пункт управления подразделения противника.
А в районе Селидово Донецкой области ударили по пункту управления беспилотниками. Оттуда оккупанты наводили дроны на позиции украинских воинов.
Минус склады с горючим
В районе Грибовахи Луганской области поражен склад горючего и смазочных материалов.
В Луганске ударили по складу материально-технических средств, там вспыхнул пожар. Масштабы ущерба уточняются.
" Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины " ,
Напомним, в ночь на сегодня, 27 ноября, Силы обороны поразили завод в Тульской области, причастный к производству топлива для баллистических ракет "Искандер".
Кроме того, в ночь на 26 ноября Силы обороны поразили Куйбышевский НПЗ в Самаре. После удара там вспыхнул пожар, а Минобороны России заявило о якобы 343 сбитых украинских беспилотниках.