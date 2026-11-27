У ніч на 27 листопада Сили оборони уразили зенітний комплекс "Бук-М3", два пункти управління та склади окупантів. У Луганську на одному зі складів спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що 26 листопада та в ніч на 27-е Сили оборони продовжили "проріджувати" протиповітряну оборону та управління окупантів. Також продовжили бити по їхніх складах з пальним.

В районі населеного пункту Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Це найсучасніша версія "Бука", якою противник прикриває свої угруповання на півдні.

Крім того, в районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу противника.

А в районі Селидового Донецької області вдарили по пункту управління безпілотниками. Звідти окупанти наводили дрони на позиції українських воїнів.

Мінус склади з пальним

В районі Грибувахи Луганської області уражено склад пального та мастильних матеріалів.

У самому Луганську вдарили по складу матеріально-технічних засобів, там спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюють.