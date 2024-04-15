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Безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант усилит штурмовые и наступательные действия, - Зеленский

Понедельник 15 апреля 2024 21:03
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Безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант усилит штурмовые и наступательные действия, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация скоро попытается усилить штурмовые и наступательные действия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

По словам президента, он заслушал доклады от главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о возможных действиях россиян.

Также были обсуждены вопросы защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.

"Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте

Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг активно атакует позиции ВСУ на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Также Сырский назвал причину, по которой РФ удается добиваться тактического успеха.

Отметим, за сутки украинские военные отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.

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Владимир Зеленский Война в Украине Контрнаступление ВСУ
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