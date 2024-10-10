Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Ханская" в РФ, где находились 55 самолетов

В районе цели работала российская ПВО, зафиксировано возгорание.

На аэродроме базировались военные самолеты Су-34 и Су-27. Сейчас уточняется более подробная информация о последствиях поражения.

Операцию осуществили силы СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Силы специальных операций ВСУ. Совместные боевые действия украинских подразделений по критическим целям российских вооруженных сил будут продолжаться и в дальнейшем.

Вместе с тем источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что во время атаки на объекте находились 57 единиц российской авиации, среди которых боевые и тренировочные самолеты, а также вертолеты. В частности, на аэродроме базировались:

Су-34 - 12 бортов;

Diamond DA42 - 2 борта;

Л-39 - 37 бортов;

Су-35С - 4 борта;

Ми-8 - 2 борта.

После попадания начался масштабный пожар, сопровождаемый детонацией боеприпасов. Точное количество уничтоженной техники пока уточняется, но спутниковые снимки подтверждают значительные разрушения.

По информации источников в СБУ, этот аэродром использовался российскими военными для дозаправки самолетов и нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Местные власти объявили эвакуацию из-за масштабных пожаров на месте происшествия.

В то же время, дроны СБУ, ГУР и ВСУ нанесли удар по складу иранских дронов "Шахед" в районе города Эйск. В результате атаки произошло несколько мощных взрывов, которые вызвали пожар и детонацию на складе беспилотников.

Представители ГУР МО отмечают, что совместные операции Сил обороны уничтожают военный потенциал РФ. Украина активно наращивает возможности для ударов по военным объектам противника в глубоком тылу.

Последствия операций и нанесенные потери российской армии пока уточняются.