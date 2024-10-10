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Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Ханская" в РФ, где находились 55 самолетов

Иллюстративное фото (t.me)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

В ночь на 10 октября Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военному аэродрому "Ханская" в республике Адыгея, что на территории РФ. На аэродроме базировались самолеты Су-34, Су-35 и вертолеты Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

В районе цели работала российская ПВО, зафиксировано возгорание.

На аэродроме базировались военные самолеты Су-34 и Су-27. Сейчас уточняется более подробная информация о последствиях поражения.

Операцию осуществили силы СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Силы специальных операций ВСУ. Совместные боевые действия украинских подразделений по критическим целям российских вооруженных сил будут продолжаться и в дальнейшем.

Вместе с тем источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что во время атаки на объекте находились 57 единиц российской авиации, среди которых боевые и тренировочные самолеты, а также вертолеты. В частности, на аэродроме базировались: 

  • Су-34 - 12 бортов; 
  • Diamond DA42 - 2 борта; 
  • Л-39 - 37 бортов; 
  • Су-35С - 4 борта; 
  • Ми-8 - 2 борта. 

После попадания начался масштабный пожар, сопровождаемый детонацией боеприпасов. Точное количество уничтоженной техники пока уточняется, но спутниковые снимки подтверждают значительные разрушения.

По информации источников в СБУ, этот аэродром использовался российскими военными для дозаправки самолетов и нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Местные власти объявили эвакуацию из-за масштабных пожаров на месте происшествия.

В то же время, дроны СБУ, ГУР и ВСУ нанесли удар по складу иранских дронов "Шахед" в районе города Эйск. В результате атаки произошло несколько мощных взрывов, которые вызвали пожар и детонацию на складе беспилотников.

Представители ГУР МО отмечают, что совместные операции Сил обороны уничтожают военный потенциал РФ. Украина активно наращивает возможности для ударов по военным объектам противника в глубоком тылу.

Последствия операций и нанесенные потери российской армии пока уточняются.

 

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил об уничтожении состава топлива на военном аэродроме "Ханская" в Республике Адыгея, РФ. Военный объект, базирующийся в 410 км от границы с Украиной, получил значительные повреждения в результате удара.

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